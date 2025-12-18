Средства ПВО РФ сбили за сутки 216 беспилотников самолетного типа ВСУ

Всего с начала проведения СВО уничтожены, в частности, 669 самолетов, 283 вертолета и 103 758 беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 216 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 216 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - информировали в ведомстве.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 103 758 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 591 танк и другие боевые бронированные машины, 1 633 боевые машины реактивных систем залпового огня, 31 994 орудия полевой артиллерии и минометов, 49 358 единиц специальной военной автомобильной техники.