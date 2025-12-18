Бойцы "Центра" пресекли прорыв ВСУ в Красноармейск

Военнослужащие группировки войск уничтожают противника в Димитрове

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" не допустили прорыва формирований ВСУ со стороны Шевченко в промзону Красноармейска, продолжают уничтожать противника в Димитрове ДНР и зачищать Родинское и Светлое. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Центр" продолжали уничтожение окруженного противника в микрорайонах "Западный" и "Восточный" в Димитрове в Донецкой Народной Республике, указали в оборонном ведомстве. Военнослужащие проводят зачистку от разрозненных групп Вооруженных сил Украины населенных пунктов Светлое и Родинское ДНР. Были пресечены "попытки прорыва штурмовых групп" Вооруженных сил Украины по лесополосам со стороны Шевченко на северные окраины промзоны Красноармейска ДНР. Бойцы уничтожили "42 боевика и 14 единиц военной техники".