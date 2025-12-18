ВСУ за сутки потеряли около 1 405 солдат в зоне СВО

В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 150 солдат

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за минувшие сутки около 1 405 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 150 солдат, от действий группировки "Запад" - до 200, подразделения группировки войск "Южная" уничтожили более 195, "Центр" - более 545, на направлении "Восток" - до 245 и "Днепр" - до 70 военнослужащих.