ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры, работающие в интересах ВСУ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты энергетической инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве сказали, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, ударными БПЛА и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ было нанесено "поражение объектам энергетической инфраструктуры", которые задействованы в интересах Вооруженных сил Украины, цехам сборки ударных БПЛА дальнего действия и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников и украинских вооруженных формирований в 149 районах.