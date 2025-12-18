ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры, работающие в интересах ВСУ

Российские силы также нанесли удары по пунктам временной дислокации формирований ВС Украины и иностранных наемников в 149 районах

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты энергетической инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве сказали, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, ударными БПЛА и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ было нанесено "поражение объектам энергетической инфраструктуры", которые задействованы в интересах Вооруженных сил Украины, цехам сборки ударных БПЛА дальнего действия и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников и украинских вооруженных формирований в 149 районах.