ВС РФ сорвали попытку контратаки ВСУ к западу от Купянска
10:31
обновлено 10:33
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем группировки войск "Запад" сорвали попытку контратаки ВСУ к западу от Купянска, уничтожив несколько пикапов и бронеавтомобилей Humvee вместе с личным составом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки "Запад" зафиксировали перемещение техники ВСУ в населенном пункте Петровка Харьковской области к западу от Купянска. Координаты целей были переданы расчетам ударных БПЛА, которые нанесли последовательные точные удары, в результате которых уничтожены несколько пикапов и бронеавтомобилей Humvee вместе с личным составом", - сообщили в ведомстве.