Захарова: освобожденный Купянск был и остается под контролем ВС РФ

В Киеве никак не могут признать ухудшающуюся для него каждую секунду ситуацию на земле, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Освобожденный Купянск в Харьковской области был и остается под контролем российских вооруженных сил, подчеркнула на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"15 декабря министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поспешил объявить на встрече Совета Европейского союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе о якобы успешной военной операции в Купянске ну и, конечно, сказал, что все, что говорит Россия, это якобы ложь, ну и так далее, - отметила дипломат. - Нет, это не ложь, то, что говорит Россия, потому что факты мы приводим, а факты вещь упрямая. В Киеве никак не могут признать ухудшающуюся для него каждую секунду ситуацию на земле".

"Освобожденный Купянск был и остается под контролем российских вооруженных сил", - подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, "главарь киевского режима за последние дни бросил в бессмысленный чудовищный бой на купянском направлении очередные резервы". "Изначально обреченные на провал попытки Киева совершить некий прорыв были отражены, противник понес огромные потери в технике, в живой силе. Для чего все? Только ради вот этого преступного тщеславия главаря киевской хунты. Все ради Зеленского".