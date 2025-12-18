Над Крымом и Брянской областью уничтожили три украинских БПЛА

Силы ПВО сбили дроны в период с 08:00 до 14:00 мск

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"18 декабря т. г. в период с 08:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.