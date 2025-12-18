Герасимов назвал коллективный Запад основным источником военных угроз РФ

Запад не отказывается от цели нанести России поражение в ходе СВО за счет поддержки Украины, отметил начальник Генерального штаба российских ВС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Основным источником роста военных угроз безопасности РФ является коллективный Запад, который не отказывается от цели нанести России поражение в ходе СВО за счет поддержки Украины. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.

"В настоящее время военно-политическая обстановка характеризуется усилением глобальной конкуренции и дальнейшей эскалацией международной напряженности. Основным источником роста военных угроз безопасности Российской Федерации является коллективный Запад, который не отказывается от поставленной цели - нанесение России стратегического поражения в ходе специальной военной операции за счет всесторонней поддержки военного потенциала Украины", - сказал он.