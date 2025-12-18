Герасимов: объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях СВО

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Объединенная группировка войск проводит успешное наступление на всех направлениях спецоперации, основные усилия сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донбасса. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военными атташе иностранных государств.

"Объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях, сосредоточив основные усилия на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также на создании полосы безопасности в приграничных районах Украины", - заявил Герасимов.