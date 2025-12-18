ТАСС: ликвидированным под Волчанском офицером БПЛА был лейтенант ВСУ с позывным Дуба

Волчанск освобожден от ВСУ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Уничтоженным заместителем командира роты БПЛА противника в районе Волчанска Харьковской области оказался лейтенант Вадим Дубинин с позывным Дуба, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее силовики сообщали о ликвидации автомобиля бригады ВСУ с замкомандира роты БПЛА и несколькими операторами дронов под Волчанском.

"Установлена личность ликвидированного под Волчанском заместителем командира роты БПЛА. Им оказался лейтенант Дубинин Вадим Андреевич - позывной Дуба. Кадры сгоревшего автомобиля расчета 58-й бригады публикуют сослуживцы убитых боевиков", - рассказал собеседник агентства.

Волчанск освобожден от ВСУ. Все административные здания и важные объекты находятся под контролем военнослужащих группировки войск "Север".

Волчанск - крупный населенный пункт Харьковской области, на начало 2023 года в нем проживало около 17 тыс. человек. Киев превратил город в большой укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций и мощной линией обороны по реке Волчья. Для обороны ВСУ использовали крупные промышленные предприятия на территории Волчанска. Бои за населенный пункт начались в мае 2024 года.