ТАСС: потерявший руки боевик "Азова" не может получить компенсацию за ранение

В российских силовых структурах отметили, что военнослужащему остается ждать установки протезов, так как менеджер заявил ему, что необходимо взять в руки карту и сфотографироваться с ней, а другому человеку ее держать нельзя

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. 20-летний военнослужащий националистического объединения "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) не смог получить денежную компенсацию за ранение из-за отсутствия рук. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Идейный нацист на войну пошел в 18 лет. В боях в Харьковской области потерял все конечности и банковскую карточку. По прибытии в офис Приватбанка для восстановления карты менеджер заявил ему, что необходимо взять в руки карту и сфотографироваться с ней, иначе выплат не будет. При этом держать карточку другому человеку нельзя. Так он до сих пор не может получить положенные выплаты", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что у мужчины есть альтернатива - оформление доверенности и выдача карточки на имя медицинского куратора.

Тем не менее представитель силовых структур уточнил, что доверенность тоже нужно подписывать собственноручно, поэтому военнослужащему остается только ждать установки протезов.