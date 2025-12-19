Депутат Бородай: Киев эвакуирует жителей части ДНР из-за скорой ее потери

Военная администрация подконтрольного ВСУ Святогорска объявила о принудительной эвакуации семей с детьми

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Эвакуация семей с детьми с подконтрольной Киеву части территории Донецкой Народной Республики (ДНР), находящейся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), обусловлена пониманием скорой ее потери. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения специальной военной операции Александр Бородай.

В подчиняющейся украинским властям Святогорской городской военной администрации ранее заявили о принудительной эвакуации семей с детьми в Святогорске и восьми селах в подконтрольной ВСУ части ДНР.

"Эвакуация семей с детьми связана с тем, что Киев понимает, что эти территории в достаточно близкой перспективе могут перейти под контроль РФ", - сказал собеседник агентства.

Украинские власти делают все, чтобы оставленные территории были непригодны для жизни, считает он. В то же время, как отметил Бородай, эвакуированные рискуют быть помещенными в лагеря для беженцев с плохими условиями, а также могут быть подвергнуты пыткам.

По данным Святогорской городской военной администрации, эвакуации подлежат помимо Святогорска, жители сел Богородичное, Татьяновка, Долина, Краснополье, Мазановка, Маяки, Сидорово и Пришиб. Все они относятся к Святогорской общине. В последний раз глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин объявлял принудительную эвакуацию 18 ноября.