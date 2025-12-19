Губернатор Севастополя предупредил о тренировках флота

Михаил Развожаев добавил, что в городе все спокойно

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Расчеты противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) Черноморского флота проводят тренировки в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 12:00 мск в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Карантинной бухт, бухты Абрамова флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", - написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в городе все спокойно.