Путин заявил о стратегической инициативе ВС РФ в зоне СВО

Российская армия наступает по всем направлениям, отметил президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские войска в зоне специальной военной операции наступают по всем направлениям, стратегическая инициатива полностью перешла в руки Вооруженных сил РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Только что выслушал очередной доклад начальника Генерального штаба [ВС РФ]. Что хочу сказать в целом? Сразу же после того, как наши войска вышибли противника с курской земли, инициатива целиком и полностью - стратегическая инициатива - перешла в руки российских вооруженных сил. Что это значит? Это значит, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения", - подчеркнул Путин.

Как подчеркнул верховный главнокомандующий, Вооруженные силы Украины отступают на всех направлениях.