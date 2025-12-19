Путин: из освобожденного Северска открывается путь на Славянск

Он является важным населенным пунктом с точки зрения одного из основных укрепрайонов в этой части агломерации, отметил президент

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Освобожденный ВС РФ Северск открывает возможность движения к Славянску, который является важным населенным пунктом с точки зрения одного из основных укрепрайонов в этой части агломерации, отметил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

Читайте также

История больших пресс-конференций и прямых линий Путина

"Совсем недавно начальник Генштаба [ВС РФ Валерий Герасимов], командующий группировкой и командиры на местах, командир бригады, который был у меня в кабинете, доложили о взятии Северска, - напомнил Путин. - А это важный населенный пункт, и отсюда открываются возможности движения к одному из основных укрепрайонов в части этой агломерации - к Славянску".

При этом глава государства напомнил, что российская сторона очень давно предлагала киевскому режиму "убрать свои войска с территорий тех республик, тогда еще непризнанных, которые не хотят жить под контролем националистов". "А киевский режим тогда уже выстроил - десять лет строил - укрепрайон в агломерации Славянск, Краматорск, Константиновка. Это главный укрепрайон", - обратил внимание президент РФ.