Путин: Красный Лиман будет освобожден в самое ближайшее время

Движение продолжится к Славянску, сообщил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Красный Лиман будет освобожден российскими войсками в ближайшее время, дальше движение ВС РФ продолжится в сторону Славянска, заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Чуть южнее [освобожденного Северска] активно и эффективно действует наше подразделение на южно-лиманском направлении. Тоже войска уже в городе, бои идут внутри. И думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время, - указал президент. - 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее к Славянску".