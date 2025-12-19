Статья

ВСУ, как нацисты, расстреливали мирных. Герой России — о боях за Северск

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Северске (ДНР), как нацисты, расстреливали мирных жителей, которые не хотели эвакуироваться. Об этом рассказал Герой России Наран Очир-Горяев, общаясь с президентом РФ Владимиром Путиным на "Итогах года".

Перед началом мероприятия пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что в адрес российского лидера поступило почти 3 млн обращений граждан.

Как рассказал Наран Очир-Горяев, "у людей не было никакого оружия, просто мирные жители, стреляли только за то, что они там остаются".

Герой России добавил, что мирные жители находились в тяжелом состоянии, физически и морально были подавлены. "Они, когда нас увидели, были очень рады", — отметил Наран Очир-Горяев.

При этом президент помог ведущим "Итогов года" и задал уточняющие вопросы Очир-Горяеву. Как оказалось, Владимир Путин уже встречался с Героем и расспрашивал его об операции по взятию Северска. Глава государства отметил, что во время первого разговора Очир-Горяев рассказал, что ВСУ целенаправленно убивали молодых людей.

"Да, молодых людей. Просто молодых людей расстреливали без суда, без следствия. Всех подряд", — подтвердил Герой России. Президент также добавил, что ВСУ использовали для убийства в том числе беспилотники.

Незаметно "под носом" ВСУ

Очир-Горяев также рассказал о подробностях операции. По его словам, ВС РФ при взятии Северска двигались малыми группами и незаметно скопили силы "под носом" у ВСУ.

"Самым сложным было дойти до Северска незаметно, потому что местность была открытая и отсутствовали естественные укрытия. Поэтому было принято решение двигаться малыми группами, незаметно. Задача эта была выполнена. Накопились под носом противника, считаю, скрытно. Как накопились, ждали приказа о наступлении", — подчеркнул Герой РФ.

Он указал, что в операции участвовали 24 группы общей численностью 84 человека. "Потери были минимальными, потому что мы шли малыми группами, и при взятии населенного пункта в районе четыре человека мы потеряли всего", — сказал Герой России.

