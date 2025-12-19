Путин: обращение бойцов друг к другу "привет, брат" говорит о единстве народов

В такой ситуации это дорогого стоит, заявил президент России

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Обращение военнослужащих РФ, относящихся к разным национальностям, "привет, брат" свидетельствует о единстве народов Российской Федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

Читайте также

История больших пресс-конференций и прямых линий Путина

"Что любопытно, среди мужчин есть расхожее обращение друг к другу. Но когда это звучит из уст настоящих офицеров, военных, бойцов, это звучит по-особому. Боец взял трубку и говорит: "Привет, брат". В такой ситуации это дорогого стоит. В этом и проявляется единство народов Российской Федерации, и мы будем это укреплять. Будем все делать для этого процесса и его укрепления", - подчеркнул глава государства, рассказывая о телефонном разговоре двух российских военнослужащих, один из которых является уроженцем Дагестана.