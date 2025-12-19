Губернатор Севастополя предупредил о ночных тренировках флота

В городе все спокойно

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Черноморский флот проведет многочасовые тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) в разных районах Севастополя. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 22:30 в районе Северного и Южного молов, Камышовой бухты, мыса Сарыч и Балаклавы флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", - написал Развожаев.

Губернатор отметил, что в Севастополе все спокойно.