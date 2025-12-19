Губернатор Севастополя предупредил жителей о тренировках флота

Будут слышны неоднократные взрывы, сообщил Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Черноморский флот в Севастополе проводит тренировки по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС), сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 06:00 мск в районе Северного и Южного молов флот проводит профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС. Запланировано гранатометание и реактивное бомбометание", - написал Развожаев.

Губернатор предупредил, что будут слышны неоднократные взрывы.