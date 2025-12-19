Путин поблагодарил спецслужбы за работу по защите страны в условиях СВО

Президент также поздравил сотрудников спецслужб с наступающим 2026 годом

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам спецслужб, которые выполняют задачи по защите россиян и страны в условиях специальной военной операции. Поздравление с Днем работника органов безопасности опубликовано на сайте Кремля.

"Особые слова благодарности сотрудникам, выполняющим сегодня задачи по защите прав и свобод граждан, интересов государства в условиях специальной военной операции. Уверен, что вы каждый на своем участке и впредь будете оперативно решать все поставленные задачи, отдавать свои силы, знания, опыт службе Родине и нашему великому народу", - сказал российский лидер.

Он также поблагодарил и руководство с личным составом спецслужб за четкую, слаженную работу в любой, самой сложной обстановке, а также за выверенные и решительные действия при отражении внешних и внутренних угроз.

"Еще раз поздравляю вас с праздником и, конечно, с наступающим 2026 годом. Крепкого здоровья и новых успехов вам и вашим близким!" - заключил Путин.