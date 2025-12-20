Спецназ Балтфлота отработал противодиверсионные действия

Разведку местности проводили с помощью БПЛА и комплексов электронной разведки

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 20 декабря. /ТАСС/. Тактико-специальное занятие по осуществлению рейдовых и противодиверсионных действий провели с подразделениями специального назначения Балтийского флота в Калининградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Балтфлота.

"В Калининградской области с подразделениями специального назначения Балтийского флота проведено тактико-специальное занятие по осуществлению рейдовых и противодиверсионных действий. Военнослужащие в составе групп спецназа в заданном районе совершили марш и вышли в зону выполнения разведывательных задач, где обнаружили и уничтожили полевой лагерь условного противника", - сказано в сообщении.

Разведку местности проводили с помощью беспилотных летательных аппаратов и комплексов электронной разведки. На завершающем этапе группы спецназа были оперативно эвакуированы из района выполнения задачи на бронированных автомобилях "Тайфун".

В мероприятии приняли участие около 50 военнослужащих, было задействовано порядка 10 единиц военной и специальной техники.