Ефрейтор Бутин доставил боеприпасы и провизию под минометным огнем

Действия военного способствовали своевременному выполнению поставленной боевой задачи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Ефрейтор Андрей Бутин в ходе снабжения штурмовых подразделений вблизи линии боевого соприкосновения доставил все необходимое под минометным обстрелом, сохранив технику. Об этом рассказали в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Под интенсивным минометным огнем противника ефрейтор Андрей Бутин, применяя накопленный опыт, обеспечил подвоз продовольствия и боеприпасов на позиции подразделений своего мотострелкового батальона. Военнослужащий сохранил вверенную технику и жизни личного состава, доставив необходимое количество провизии и боекомплекта", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что действия ефрейтора обеспечили боеспособность подразделения, что в свою очередь способствовало своевременному выполнению поставленной боевой задачи.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о подвиге сержанта Владимира Лейпожиха. Он, как командир артиллерийского орудия, выполнял боевую задачу по оказанию огневой поддержки наступающих штурмовых групп на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции.

"Сержант Владимир Лейпожих организовал бесперебойную работу расчета вверенного орудия в условиях интенсивного огневого воздействия ударных БПЛА противника. В ходе выполнения боевой задачи расчет уничтожил укрепленные позиции и личный состав ВСУ", - сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что мужество и профессионализм сержанта и его личного состава способствовали выполнению поставленной боевой задачи в полном объеме и без потерь личного состава.