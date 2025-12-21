Освобождавшие Красноармейск бойцы приняли участие в молебне в полевом храме

В Минобороны подчеркнули, что для многих военнослужащих вера и молитва являются источником внутренней силы и стойкости

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Военное духовенство провело молебен для мотострелков группировки войск "Центр", принимавших участие в боях у Красноармейска, в полевом храме в тыловом районе СВО. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Военнослужащие 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи на красноармейском направлении, приняли участие в молебне в тыловом районе проведения специальной военной операции", - сообщили в министерстве, уточнив, что служба прошла в полевом храме бригады.

В военном ведомстве подчеркнули, что для многих военнослужащих вера и молитва являются источником внутренней силы и стойкости.

"Сегодня у нас совершалась служба таинства покаяния и таинства причащения. Это два основных таинства в православной церкви, и в таинстве покаяния человек может попросить у Бога прощения за свои грехи и получить прощение. Можно сказать, что это как баня для души. А в таинстве причащения мы получаем духовные силы для того, чтобы изменяться в лучшую сторону", - рассказал помощник командира по работе с верующими военнослужащими протоиерей Максим Лобановский.

"Представители военного духовенства группировки войск "Центр" ежедневно служат молебны, исповедуют, совершают таинство крещения военнослужащих, а также выезжают в передовые и тыловые пункты дислокации военнослужащих, где оказывают духовную поддержку военнослужащим", - подчеркнули в Минобороны.

Красноармейск - один из центров угольной промышленности Донбасса. Бои за агломерацию начались в 2024 году, активная фаза возобновилась весной 2025 года. В агломерации проживали более 370 тыс. человек, сейчас - около 2 тыс. Это один из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию Покровск. Город логистически важен для ВСУ, так как через него проходят дороги в направлении Славянска, Запорожья и Днепропетровска. Теперь, после его полного перехода под российский контроль, ВС РФ смогут развивать наступление в сторону Дружковки, Славянска и Краматорска в ДНР.