"Купол Донбасса" предотвратил в ДНР 252 атаки беспилотников за неделю

В частности, ВСУ пытались атаковать электроподстанцию в Иловайске

ДОНЕЦК, 21 декабря. /ТАСС/. Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" за неделю отразила в Донецкой Народной Республике (ДНР) 252 атаки украинских беспилотников, сообщили в региональном УФСБ России.

"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 252 террористические атаки со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 167 беспилотников, над Горловкой - 85. Украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных граждан и инфраструктуру республики", - говорится в сообщении.

В частности, ВСУ пытались атаковать электроподстанцию в Иловайске, в итоге перехвачено два беспилотника FP-1, которые несли на борту осколочно-фугасные заряды.

"Объект энергетики в Докучаевске попал под прицел ударного дрона FP-2, вооруженного боезарядом ОФАБ-110 с общей массой взрывчатого вещества 50 килограммов. Дрон был подавлен на безопасном расстоянии от подстанции. Электроподстанцию в Горловке боевики пытались поразить украинскими беспилотниками "Чаклун" и Darts с фугасными боеголовками", - добавили в управлении.