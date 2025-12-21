Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 285 военнослужащих

В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 120 человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 285 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ведомство сообщает, что в зоне ответственности группировки войск "Север" противник понёс потери в размере до 120 человек. Группировка "Запад" уничтожила до 210 военнослужащих противника, "Южная" - до 215, "Центр" - свыше 455, "Восток" - свыше 245, а "Днепр" - до 40 человек.

В оборонном ведомстве также информировали, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка и Алексеевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной и трех механизированных бригад в районах населенных пунктов Красноярское, Терновое и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли девять автомобилей.

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике аэромобильной, двух штурмовых, четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Подолы, Купянск-Узловой, Лесная Стенка, Ковшаровка, Болдыревка, Моначиновка Харьковской области и Красный Лиман в ДНР. ВСУ потеряли танк Т-72, боевая машина пехоты, бронеавтомобиль HMMWV производства США, бронетранспортер Senator канадского производства, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов.

Войска группировки "Южная" успешно атаковали подразделения инженерных, горно-штурмовых и трех механизированных бригад ВСУ в Краматорске, Дружковке, Закотном, Константиновке, Николаевке и Миньковке в ДНР. При боевых действиях противник потерял бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль Stryker американского производства, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и пусковую установку системы залпового огня RAK-SA-12 хорватской сборки. Также были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада с боеприпасами и склад горючего.

"Восток" и "Днепр"

Подразделения группировки "Восток" успешно атаковали живую силу и технику штурмовой бригады, а также четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Гая, Андреевки Днепропетровской области, Терноватого, Дорожнянки и Гуляйполя Запорожской области. Потери ВСУ составили шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей и одну 155-мм гаубицу М198 американского производства. Уничтожен склад материальных средств.

Войска группировки "Днепр" успешно атаковали позиции механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Орехова и Преображенки Запорожской области. В результате боев украинские вооруженные силы понесли потери: один танк, одна боевая бронированная машина, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, включая американское 105-мм орудие М119, две станции радиоэлектронной борьбы и израильскую радиолокационную станцию RADA.