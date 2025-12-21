Марочко: ВС РФ продвигаются к Вильче и в Волчанских Хуторах под Волчанском
16:04
ЛУГАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ успешно продвигаются к поселку Вильча и в селе Волчанские Хутора в Харьковской области, которые расположены к югу и западу от Волчанска соответственно. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в эфире радио "Комсомольская правда".
"Есть у нас успехи в районе Волчанска, то есть мы продвигаемся к Вильче, продвигаемся в Волчанских Хуторах", - сказал Марочко.
Он также рассказал, что российские войска продвигаются в районе Грабовского в Сумской области, что вместе с освобождением Высокого открывает возможности для взятия стратегически важных высот западнее.