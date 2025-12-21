Марочко: Веролюбовка у Часова Яра почти перешла в серую зону с продвижением РФ

По словам военного эксперта, ожесточенные бои также продолжаются в районе Купянска, где ВСУ все еще пытаются контратаковать

ЛУГАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Населенный пункт Веролюбовка к западу от Часова Яра в ДНР практически перешел в серую зону благодаря продвижению ВС РФ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в эфире радио "Комсомольская правда".

"Идут серьезные бои на западе Часова Яра, Веролюбовка сейчас перешла практически в серую зону", - сказал Марочко.

Он добавил, что ожесточенные бои также продолжаются в районе Купянска, где Вооруженные силы Украины все еще пытаются контратаковать.