Марочко: Веролюбовка у Часова Яра почти перешла в серую зону с продвижением РФ
16:04
ЛУГАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Населенный пункт Веролюбовка к западу от Часова Яра в ДНР практически перешел в серую зону благодаря продвижению ВС РФ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в эфире радио "Комсомольская правда".
"Идут серьезные бои на западе Часова Яра, Веролюбовка сейчас перешла практически в серую зону", - сказал Марочко.
Он добавил, что ожесточенные бои также продолжаются в районе Купянска, где Вооруженные силы Украины все еще пытаются контратаковать.