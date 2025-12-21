Марочко назвал переброску новых бойцов ВСУ в Константиновку "дровами в топку"

Военный эксперт отметил низкую подготовку у украинских войск

ЛУГАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Переброска Вооруженными силами Украины новых сил в район Константиновки Донецкой Народной Республики сравнима с подбрасыванием "дров в топку" из-за низкой квалификации украинских бойцов. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в эфире радио "Комсомольская правда".

"В Константиновке давим, но здесь постоянно [ВСУ] подбрасываются новые силы. Но это больше, если так сравнивать, дрова в топку. Потому что классификация очень низкая у украинских боевиков, и мы это все перемалываем", - сказал Марочко.

19 декабря президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявлял, что российские военные освободили более 50% Константиновки.