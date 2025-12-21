Танкисты РФ применили новую тактику при прорыве обороны ВСУ в Сладком

Российские машины работали парами

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Танкисты группировки войск "Восток" применили новую тактику во время прорыва обороны противника в населенном пункте Сладкое в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

В ведомстве уточнили, что танкистам "Востока" удалось прорвать оборону в Сладком благодаря новой тактике. Танковые пары группировки "работали как отлаженный механизм" на рассветной линии переломов местности: одна машина накрывала сектор огнем из глубины, а вторая выходила резкими рывками на передний край и атаковала прямой наводкой, сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что работа парами, а также связка с БПЛА позволяют танкам сохранять роль ударного средства и усиливают их влияние на ход штурма.