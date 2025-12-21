Средства ПВО за девять часов сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за девять часов уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"21 декабря т. г. в период с 11:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - сказали там.