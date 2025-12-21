Пленный из ВСУ: командиры обманом отправляют солдат на передовую
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Командование ВСУ обманом отправляет солдат на передовую, обещая им скорейшую ротацию, рассказал пленный Роман Малюта из 66-й отдельной механизированной бригады. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.
Читайте также
Военная операция на Украине. Хроника событий 21 декабря 2025 года
"Привели в окоп. Посадили в окоп, посидели. Нам сказали: «Вас, ребята, поменяют через две недели». Командиру сказал, что пора по времени уже домой. Он сказал: «Потерпите, друзья. Замена приедет и поменяем». В итоге нас не поменяли. Разбомбили точку, мы перешли на другую", - сказал он.
Малюта также рассказал, что был мобилизован, несмотря на серьезные проблемы со зрением, отправлен на передовые позиции на рубцовском направлении СВО. По его словам, на новой позиции он вместе с сослуживцами находился в течение недели, но вскоре им пришлось столкнуться с российскими штурмовиками, которые взяли их в плен.