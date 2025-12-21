Над Азовским, Черным морями и регионами РФ сбили 35 украинских БПЛА

Из них шесть беспилотников уничтожили над Республикой Крым

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей с 20:00 до 23:30 мск 35 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"21 декабря 2025 года в период с 20:00 до 23:30 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 23 - над акваторией Черного моря, 6 - над территорией Республики Крым, 3 - над акваторией Азовского моря и 3 над территорией Белгородской области", - сказали там.