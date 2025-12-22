В Москве состоялось расширенное заседание Военного совета Сухопутных войск

Перед его началом членам совета представили тематическую выставку, на которой продемонстрировали свыше 300 инновационных проектов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Расширенное заседание Военного совета Сухопутных войск состоялось в Москве 18 декабря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"18 декабря в Москве под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками Героя Российской Федерации генерал-полковника Андрея Мордвичева состоялось расширенное заседание Военного совета Сухопутных войск. В мероприятии приняли участие руководящий состав Главного командования Сухопутных войск, начальники военных вузов и учебных центров Сухопутных войск, ветераны вида Вооруженных Сил Российской Федерации", - сообщили там.

В ведомстве также рассказали, что перед началом заседания членам совета представили тематическую выставку, на которой продемонстрировали свыше 300 инновационных проектов в области искусственного интеллекта, военной робототехники, информационных технологий, боевой экипировки и других направлений, реализуемых Главным командованием Сухопутных войск.

Отмечается, что основными темами заседания стали итоги деятельности Сухопутных войск в 2025 году и военных образовательных организаций Сухопутных войск в 2024-2025 учебном году с учетом внедрения опыта СВО, а также основные задачи на 2026 год.