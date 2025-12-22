"Известия": в Курской области запустили пилот новой системы "гражданской ПВО"

Она аккумулирует в едином центре управления данные о вторгшихся в воздушное пространство региона БПЛА противника

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Система так называемой гражданской ПВО в тестовом режиме заработала в Курской области. Об этом газете "Известия" сообщили в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

По данным издания, в Курской области в тестовом режиме начала действовать система защиты от воздушной террористической угрозы, или так называемая гражданская ПВО, которая аккумулирует в едином центре управления данные о вторгшихся в воздушное пространство региона БПЛА противника.

Как отметили газете в ЦБСТ, данные о пролете БПЛА собираются в единый центр от разных источников. Так, помимо государственных структур, это также сведения от уличных видеокамер, антидроновых РЛС, установленных на частных промышленных предприятиях, сообщения, поступающие от граждан экстренным службам на номер 112 и на мобильные платформы.

"Основные преимущества цифрового механизма - это координация усилий: платформа позволяет различным ведомствам обмениваться информацией и оперативно реагировать на угрозы. Благодаря цифровизации процессов сокращается время реагирования и повышается точность принимаемых решений. Объединение силовых, гражданских и частных структур обеспечивает комплексный подход к решению проблем безопасности" , - подчеркнули изданию в правительстве Курской области.

Кроме того, в ЦБСТ отметили, что, возможно, в дальнейшем обработкой огромного массива данных, поступающего в центр управления системы "гражданской ПВО", будет заниматься искусственный интеллект. Это позволит уже в автоматическом режиме выявлять дроны и передавать информацию о них системам уничтожения, добавили в центре.