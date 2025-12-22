В Калининградской области бригаду морской пехоты усилили до дивизии

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Бригада морской пехоты Балтийского флота в Калининградской области реорганизована в дивизию. Это следует из сообщения пресс-службы флота.

"На полигоне Хмелевка продолжается активная боевая подготовка молодого пополнения, входящего в состав вновь сформированной дивизии морской пехоты Балтийского флота. Опытные военнослужащие, имеющие боевой опыт специальной военной операции, передают свои знания и навыки новобранцам", - сказали в пресс-службе.

В ходе занятий военнослужащие отрабатывают элементы, основанные на практическом опыте, полученном в ходе специальной военной операции. В боевую подготовку внедряются новейшие тактические приемы, что позволяет значительно повысить эффективность выполнения задач в условиях современного боя. На полигоне личный состав отрабатывает захват опорных пунктов условного противника, штурм окопов и зачистку условных городских застроек с использованием штатного стрелкового вооружения.

В пункте постоянной дислокации также активно ведется работа по общевойсковой подготовке молодого пополнения. Важным направлением остается набор военнослужащих по контракту, что способствует укреплению кадрового состава дивизии, добавили в пресс-службе.

В связи с успехами и массовым героизмом личного состава при выполнении задач в зоне проведения специальной военной операции 4 ноября 2022 года указом президента РФ за проявленный героизм и отвагу соединение морской пехоты Балтфлота было удостоено ордена Жукова. С начала специальной военной операции морские пехотинцы Балтийского флота мужественно и героически выполняют поставленные задачи на передовой.

Более 3 тыс. военнослужащих были награждены государственными наградами. Семерым гвардейцам присвоено звание Героев России, а именем одного из них - гвардии капитана В. Н. Носова - названа общеобразовательная школа №4 в городе Балтийске. Участники специальной военной операции проводят уроки мужества для школьников, делятся историями из личного боевого опыта и рассказывают о стойкости и мужестве своих товарищей.

О дивизиях

Как сообщил 17 декабря на итоговой коллегии военного ведомства министр обороны РФ Андрей Белоусов, процесс перехода бригад морской пехоты на дивизионную структуру начался в Военно-морском флоте. Уже две бригады переформировываются в дивизии. А в следующем году еще две. Как сообщил 18 декабря начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, в ВМФ сформировано командование морской пехоты.

В марте президент России Владимир Путин отмечал, что бригады морской пехоты будут реорганизованы в дивизии.