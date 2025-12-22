Малый ракетный корабль Балтфлота выполнил учебные стрельбы

Экипаж провел тренировку по борьбе с безэкипажными катерами

КАЛИНИНГРАД, 22 декабря. /ТАСС/. Малый ракетный корабль Балтийского флота "Ставрополь" во время планового учения выполнил учебно-боевые стрельбы в море. Об этом говорится в сообщении пресс-службы флота.

"В рамках планового учения экипаж малого ракетного корабля (МРК) "Ставрополь" соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы выполнил артиллерийские стрельбы по морским целям в акватории Балтийского моря. Экипаж провел тренировку по борьбе с безэкипажными катерами "противника", которые были уничтожены огнем из корабельной артиллерии и крупнокалиберных пулеметов. В качестве мишеней были использованы макеты безэкипажных катеров, как стационарных, так управляемых и буксируемых", - сказано в сообщении.

Помимо этого, за время нахождения в море на МРК был проведен ряд корабельных учений и тренировок. Экипажи выполнили мероприятия по постановке радиоэлектронных помех и визуальной маскировке, а также отработали действия по борьбе за живучесть.