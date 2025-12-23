Статья

Корабельная сторона: вторая жизнь "Саханда", болгарский "юбилей" и индийский рекорд

Конец 2025 года оказался богат событиями в области военного кораблестроения. По всему миру состоялись церемонии закладки, спуска на воду и сдачи новых надводных, подводных кораблей и судов обеспечения. Россия получила подлодку "Великие Луки", США — две ударные субмарины класса "Вирджиния". ВМС Болгарии впервые за 100 лет пополнились боевым кораблем национальной постройки, а Иран сумел поднять со дна и вновь поставить в строй затонувший эсминец. Об этом и многом другом — в материале ТАСС

Эсминец IRIS Sahand © Tasnim News Agency

Россия: долгожданные "Луки"

Церемония поднятия флага на дизель-электрической подводной лодке (ДЭПЛ) "Великие Луки", построенной по проекту 677 "Лада", состоялась на "Адмиралтейских верфях" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Санкт-Петербурге 16 декабря. Накануне этого экипаж лодки завершил программу испытаний, которые подтвердили ее характеристики.

"Великие Луки" — третья ДЭПЛ проекта 677, разработанного конструкторским бюро "Рубин" (входит в ОСК). Церемония спуска лодки на воду состоялась 23 декабря 2022 года.

Проект "Лада" отличается низким уровнем шумности. ДЭПЛ такого типа способны погружаться на глубину около 300 м и оснащены новейшими средствами акустической защиты, гидроакустическим комплексом, а также вооружены ракетно-торпедным оружием с возможностью нанесения ударов по морским и береговым целям.

Подводная лодка "Великие Луки" © Валентин Егоршин/ ТАСС

Лодки проекта предназначены для уничтожения субмарин, надводных кораблей и судов, береговых объектов противника, а также для постановки минных заграждений, высадки и приема разведывательно-диверсионных групп. Скорость подводного хода ДЭПЛ проекта 677 составляет 21 узел (почти 39 км/ч), экипаж — 35 человек, а автономность — 45 суток. Длина подлодок "Лада" — 66,8 м, ширина — 7,1 м.

Как заявил в ходе церемонии глава ОСК Андрей Пучков, строительство многоцелевых ДЭПЛ проекта 677 на "Адмиралтейских верфях" будет продолжено. "В этом году верфи ОСК показали хороший результат, — сказал он. — Сейчас мы передаем ВМФ уже третью подводную лодку. Еще две были выведены из эллинга".

По словам начальника управления Администрации президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктора Евтухова, всего в 2025 году российские корабелы сдали 19 различных надводных кораблей и судов, а также три подводные лодки, включая современный стратегический атомный подводный ракетоносец "Князь Пожарский".

Иран: возвращение "Саханда"

Иранские ВМС приняли на вооружение плавучую базу IRIS Kurdistan (442) и эсминец IRIS Sahand (74). Как сообщило новостное агентство Mehr, церемония прошла на базе в Бендер-Аббасе 27 ноября и была приурочена ко дню празднования годовщины основания военного флота исламской республики.

Эсминец Sahand, третий из семи кораблей класса Moudge, был принят на вооружение еще в 2018 году. Однако 6 июля 2024-го он опрокинулся у причала в Бендер-Аббасе, где стоял на ремонте, и затонул. По данным иранских СМИ, причиной аварии стало попадание воды в цистерны корабля, в результате чего судно потеряло остойчивость, накренилось и ушло под воду.

Эсминец ВМС Ирана "Саханд", затонувший после аварии, у пирса в городе Бандар-Аббас © Courtesy Iranian Navy/ Tasnim News Agency

Командование ВМС решило попробовать спасти корабль, хотя многие эксперты, как отметили в Mehr, считали эту задачу невыполнимой. В результате "беспрецедентной" 14-дневной непрерывной спасательной операции иранские моряки смогли вновь поднять эсминец на поверхность. Затем Sahand был отремонтирован, модернизирован и вновь введен в строй.

Корабль предназначен для противодействия надводным и подводным кораблям противника, охраны и сопровождения корабельных соединений и конвоев. Агентство назвало Sahand самым современным эсминцем иранской разработки.

Что касается новой плавучей базы Kurdistan, то это многоцелевое судно обеспечения нового поколения двойного назначения, к которому могут одновременно пришвартоваться эсминец, фрегат или подводная лодка. Точные размерения судна неизвестны. Портал Army Recognition сообщил, что в плавучую базу был переделан 33-летний нефтеналивной танкер, который с 2019 года ходил под иранским флагом.

Плавучая база IRIS Kurdistan © Tasnim News Agency

Kurdistan имеет большую взлетно-посадочную площадку, которая может принимать даже тяжелые вертолеты, а также беспилотники. Он может использоваться в спасательных и гуманитарных операциях, так как на его борту имеется полностью оборудованный госпиталь, в водолазных работах, ремонте и обслуживании крупных кораблей и судов в открытом море.

Индия: четыре фрегата за год

Продолжает масштабную модернизацию своего военного флота и Индия. 28 ноября в состав ВМС страны вошел уже четвертый малозаметный фрегат проекта 17A — INS Taragiri (F-36). Церемония состоялась на верфи MDSL (Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.) в Мумбаи.

Фрегат INS Taragiri (F-36) © Правительство Индии

Всего Минобороны Индии заказало семь фрегатов проекта 17A, также известных как класс Nilgiri. На эти цели было выделено 45 трлн рупий (около $6,3 млрд). Корабли строятся на верфях MDSL и еще одного индийского судостроителя — GRSE (Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd.) в Калькутте.

В 2025 году ВМС республики пополнились сразу четырьмя фрегатами проекта 17A. Головной корабль, INS Nilgiri (F-33), вошел в их состав в январе 2025 года, а затем, 26 августа, на вооружение были приняты INS Himgiri (F-34) и INS Udaygiri (F-35).

В пресс-релизе Минобороны Индии отметило, что Taragiri — это "реинкарнация" одноименного фрегата класса Leander, который служил в ВМС страны с 1980 по 2013 год. Опыт, накопленный при создании первых двух кораблей проекта 17A, позволил сократить срок строительства Taragiri до 81 месяца по сравнению с 93 месяцами, которые потребовались для изготовления Nilgiri.

Остальные три корабля находятся на заключительной стадии строительства и будут поэтапно переданы ВМС до августа 2026 года.

Болгария: первый за 100 лет

В конце года историческое событие произошло для болгарского военного флота. Впервые за 100 лет он принял на вооружение боевой корабль, построенный на национальных верфях. Им стал многоцелевой корвет "Храбрый" (12), возведенный на судостроительном и судоремонтном заводе (ССЗ) "Дельфин" в Варне. Церемония состоялась на базе в Варне 8 декабря.

Многоцелевой корвет "Храбрый" © Министерство обороны Болгарии

"Все испытания прошли успешно, и корабль включен в состав Военно-морских сил Болгарии, — привела слова министра обороны Болгарии Атанаса Запрянова пресс-служба ведомства. — Интерес к строительству кораблей подобного типа проявляют и наши партнеры из других стран". Министр добавил, что второй патрульный корабль, "Смелый", в соответствии с графиком будет принят на вооружение в 2026 году.

Соглашение о строительстве двух многоцелевых патрульных кораблей модульного типа было подписано в ноябре 2020 года между Минобороны Болгарии и немецкой судостроительной компанией NVL (Naval Vessels Lürssen). Последняя и является разработчиком проекта, который в интересах Софии реализует верфь "Дельфин".

На изготовление двух корпусов из бюджета страны было выделено 984 млн левов (около €492 млн). Также контракт предусматривает обучение экипажей и технического персонала.

Закладка киля "Храброго" состоялась 3 декабря 2021 года, спуск на воду — 4 августа 2023-го, а ходовые испытания завершились в ноябре 2025 года. Корабли длиной 90 м и полным водоизмещением 2 300 т будут оснащены современными вооружениями и системами управления, позволяющими им эффективно действовать против наземных, воздушных, подводных и надводных целей в соответствии со стандартами НАТО.

Греция: "Кимон" сдан, но не доделан

Минобороны Греции в лице своего главы Никоса Дендиаса 18 декабря официально приняло у французской Naval Group первый из четырех фрегатов класса Belharra, которые она строит по заказу Афин, — HS Kimon (F-601). Церемония передачи прошла на верфи французской компании в Лорьяне.

Фрегат HS Kimon © Военно-морские силы Греции

Сам корабль тем не менее еще не оборудован в соответствии с требованиями греческих ВМС. Для оснащения вооружением фрегат отправится во французский Брест. После этого, в начале 2026 года, Kimon должен прибыть в пункт своего базирования на острове Саламин и затем войти в состав военного флота республики.

Kimon был спущен на воду в октябре 2023 года. Фрегат имеет водоизмещение 4 500 т, длину около 122 м, максимальную скорость хода 27 узлов (50 км/ч) и экипаж 120 человек. Второй фрегат греческой серии, HS Nearchos (F-602), на воду спустили в 2024 году, а третий, HS Phormion (F-603), в июне 2025-го.

Три корабля класса Belharra, также известных как FDI (Frégate de défense et d'intervention), Греция согласилась закупить у Naval Group в сентябре 2021 года за €3 млрд (около $3,5 млрд). Согласно плану, все они должны оказаться в составе ВМС Греции в течение 2026 года.

Контракт также включал опцион на четвертый фрегат, который был реализован в ноябре 2025 года посредством подписания дополнительного соглашения и который планируется сдать через три года после этого. Корабль, который получит имя HS Themistocles (F-600), должен быть построен по новейшему стандарту "2++" и вооружен в том числе баллистическими ракетами. В перспективе к этому стандарту должны быть приведены и предыдущие три фрегата.

Турция: акцент на субмарины

Тем временем Анкара расширяет свои компетенции в судостроении на подводные корабли. Так, 4 декабря пресс-служба Минобороны республики сообщила о том, что на военно-морской верфи в Гёльджюке началась сборка отсеков субмарины по программе MİLDEN (Millî Denizaltı).

Это будет первая подлодка, полностью спроектированная и построенная в Турции. По данным из открытых источников, работы по программе MİLDEN начались в 2012 году. В конце прошлого года завершился этап проектирования субмарины, а в начале 2025-го состоялась церемония резки стали.

Первую подлодку по программе MİLDEN планируется принять на вооружение в середине 2030-х годов. Как отметил портал TurDef, она будет обладать улучшенными характеристиками по сравнению с ДЭПЛ класса Reis, в настоящее время строящимися на той же верфи в Гёльджюке.

Вторая субмарина этой серии, TCG Hızırreis (S-331), была передана турецким ВМС 27 ноября. Длина подводной лодки составляет 68 м, ширина — 6,3 м, водоизмещение в подводном положении — 2 000 т, численность экипажа — 40 человек.

Сумбарина TCG Hızırreis © REUTERS/ Murad Sezer

ДЭПЛ Hızırreis была заложена в 2017 году, спущена на воду 23 мая 2022-го. Затем она достраивалась и дооснащалась на плаву, после чего, в 2024 году, начались ее портовые и морские испытания, продолжавшиеся около года. В конце ноября подлодка была передана заказчику.

Всего контракт от 2009 года, подписанный между TKMS и Минобороны Турции, предусматривает строительство шести подлодок класса Reis. Головная субмарина проекта, TCG Pirireis (S-330), была принята на службу в августе 2024 года. Четыре оставшиеся ДЭПЛ находятся на разных стадиях строительства и должны заступить на боевое дежурство до 2030 года.

Пакистан: корвет турецкий, подлодка китайская

Пакистанский военный флот в конце 2025 года также формально пополнился корветом PNS Khaibar (282), построенным по турецкому проекту MİLGEM. Церемония официальной сдачи корабля состоялась 20 декабря в Стамбуле.

Корвет PNS Khaibar (282) © Министерство обороны Турции

Khaibar — второй из четырех корветов, заказанных Исламабадом у Анкары в 2018 году. Первый из них, PNS Babur (281), был передан ВМС Пакистана в мае 2024 года. Остальные два — PNS Bedir (283) и PNS Tarik (284) — планируются к сдаче в 2026-м и начале 2027 года.

Между тем, согласно пакистанским СМИ, на верфи WSIG в китайском Ухане 17 декабря на воду спустили ДЭПЛ PNS Ghazi проекта S20 — уже четвертую для пакистанских ВМС.

ДЭПЛ PNS Ghazi © Официальная страница Военно-морских сил Пакистана в Х

23 июля 2015 года Исламабад заключил с Пекином контракт стоимостью около $5 млрд на постройку восьми подлодок проекта S20, который, как считается, является экспортным вариантом китайских ДЭПЛ Type 039B. Последние имеют надводное водоизмещение 2 300 т, полное подводное водоизмещение 3 000 т и длину 77,6 м.

По контракту четыре субмарины для Пакистана должны быть построены в КНР, а еще четыре — на пакистанской верфи в Карачи. Первая лодка, PNS Hangor, была спущена на воду в Ухане 26 апреля 2024 года и сейчас находится на испытаниях. Вторая, PNS Shushuk, была спущена на воду 13 марта, а третья, PNS Mangro, — 15 августа нынешнего года. Тем временем в Карачи к настоящему времени заложены еще две лодки проекта.

США: две "Вирджинии" за месяц

Американские ВМС в конце 2025 года получили сразу две ударные атомные подводные лодки (АПЛ) класса Virginia Block IV. 21 ноября церемонию крещения прошла подлодка USS Massachusetts (SSN-798) постройки HII (Huntington Ingalls Industries), а 15 декабря была сдана АПЛ USS Idaho (SSN-799), изготовленная судостроительной компанией Electric Boat (входит в General Dynamics).

Атомнаяподлодка USS Massachusetts (SSN-798) © Ashley Cowan/ Commander Naval Sea Systems Command

Idaho стала 26-й по счету АПЛ данного проекта, 14-й — постройки Electric Boat и восьмой — модификации Block IV. SSN-799 изготовили на верфи в Гротоне (штат Коннектикут), где она и была передана представителям ВМС США. Церемония закладки киля Idaho состоялась 24 августа 2020 года на заводе той же фирмы в Куонсет-Пойнте (штат Род-Айленд).

Атомная подводная лодка USS Idaho (SSN-799) © Военно-морские силы США

Из-за пандемии COVID-19 сроки строительства последней увеличились, она была спущена на воду 6 августа 2024 года. Затем субмарина прошла серию портовых, ходовых и приемочных испытаний, которые завершились в середине декабря передачей АПЛ заказчику.

И Massachusetts, и Idaho должны приступить к службе весной 2026 года.

Саудовская Аравия: первый "американец"

В середине декабря на верфи FMM (Fincantieri Marinette Marine) в Висконсине, США, состоялся спуск на воду первого из четырех многоцелевых фрегатов типа MMSC (Multi-Mission Surface Combatant) для Саудовской Аравии. Перед сдачей кораблю, получившему имя HMS King Saud (820), еще предстоят дооснастка и испытания.

Основой для MMSC послужил проект корабля прибрежной морской зоны класса Freedom ВМС США, хотя от последнего он достаточно сильно отличается по оснащению.

Длина MMSC составляет около 118 м, ширина — 17,6 м, осадка — 4,3 м, а максимальное водоизмещение — 3 600 т. Силовая установка типа CODAG обеспечит ему максимальную скорость около 30 узлов (55,56 км/ч) и дальность хода 5 000 морских миль (9260 км).

Корабль HMS King Saud (820) © Министерство обороны Саудовской Аравии

Стандартный экипаж корабля — 101 человек, 84 из которого — штатная команда, а 17 — летчики палубной авиации. Еще 29 мест на борту будет предусмотрено для размещения пассажиров.

Эти фрегаты строятся по саудовской программе Tuwaiq. Их оценочная стоимость — $11,25 млрд. Официально рамочное соглашение на четыре фрегата стороны заключили в мае 2017 года, за которым последовали контракты от марта, июля, ноября 2018-го и декабря 2019 года, покрывавшие отдельные виды работ по ним.

Плановая дата завершения строительства всех четырех кораблей — июнь 2026 года. Резка стали для первого из них состоялась в октябре 2019 года, а закладка киля — в мае 2021-го.

Киль для второго фрегата серии с именем HMS Fahd (822) заложили 13 октября 2022 года. К настоящему времени, как предполагается, уже должна была начаться работа по изготовлению третьего и четвертого корпусов.

Южная Корея: третий среди третьих

Южнокорейская верфь SK Oceanplant в Косоне (провинция Кёнсан-Намдо) 25 ноября спустила на воду третий фрегат класса Chungnam (FFX-III), представителей которого также относят к классу Ulsan третьей очереди.

Новый корабль стандартным водоизмещением 3 600 т, получивший имя ROKS Jeonnam (FFG-831), оснащен установкой вертикального пуска KVLS национальной разработки и управляемыми ракетами нескольких типов. В числе его задач будут противовоздушная оборона, борьба с надводными, подводными кораблями, нанесение ударов по наземным целям, охрана береговой зоны и патрулирование акватории.

Корабль ROKS Jeonnam (FFG-831) © Военно-морские силы Республики Корея

Длина Jeonnam составляет около 129 м, ширина — 14,8 м, а осадка — 4,2 м. Экипаж фрегата должны составить около 120–125 человек.

Ожидается, что Jeonnam будет достраиваться и проходить испытания вплоть до декабря 2026 года. После этого его ждут приемо-сдаточные испытания и включение в состав южнокорейских ВМС.

Индонезия: первый "красно-белый"

В Индонезии 18 декабря на воду спустили первый из двух фрегатов, которые строятся по национальной программе Red White. Корабль, который получит имя KRI Balaputradewa (322), когда войдет в состав национальных ВМС, строится на верфи индонезийской компании PT PAL в Сурабае. Церемония резки металла для него состоялась в декабре 2022 года, а киль корабля был заложен в августе 2023-го.

Корабль KRI Balaputradewa (322) © Министерство обороны Индонезии

Базой для Red White послужил проект Arrowhead 140 британского судостроителя Babcock. Водоизмещение таких кораблей составит примерно 6 000 т, а длина — 140 м.

Фрегат оснащен комбинированной силовой установкой с четырьмя двигателями. Благодаря ей, как считается, корабль сможет развивать скорость до 28 узлов (51,9 км/ч) и преодолевать расстояние до 9 000 морских миль (16 668 км) на средней скорости в 15 узлов (27,78 км/ч).

После спуска на воду Balaputradewa ждет достройка на воде и испытания. Плановую дату передачи корабля заказчику официальные источники пока не озвучивают. Неизвестно и то, когда на воду спустят второй из запланированных фрегатов.

Китай: все-таки строят?

Несколько месяцев слухов насчет того, что КНР приступила к строительству четвертого, на сей раз атомного, авианосца, по всей видимости, подтвердились спутниковыми снимками верфи в Даляне (провинция Ляонин), опубликованными в середине декабря. Проанализировавшая их информационно-аналитическая группа Janes указала, что работа над заготовками для сборки корпуса будущего авианосца в сухом доке этого предприятия шла, скорее всего, с начала 2025 года.

К середине 2025-го их там было уже несколько, а к ноябрю в одной из секций были замечены два отделенных друг от друга углубления 15х15 м, в которые, как считают эксперты, могут быть помещены сразу два ядерных реактора. К такому выводу они пришли, заметив наличие нескольких металлических слоев изоляции, которыми были устланы эти углубления.

Кроме того, как указали в Janes, судя по примерным размерам секций, уже готовых по состоянию на середину декабря, можно сделать вывод, что четвертый китайский авианосец, вероятно, будет обладать полным водоизмещением около 100 000 т.

До этого многочисленные профильные ресурсы публиковали снимки макета авианосца в китайском Ухане, который до этого использовался для предварительной проверки ряда характеристик корабля CNS Fujian (18) и который, по утверждению экспертов, в какой-то момент начали перестраивать. Так, спутниковые снимки, датированные июлем 2025 года, демонстрировали перемещение надстройки макета ближе к корме, что характерно для компоновки именно атомных авианосцев.

Япония: 12-й Mogami

На верфи MHI (Mitsubishi Heavy Industries) в Нагасаки 22 декабря в интересах морских Сил самообороны Японии на воду спустили последний, 12-й в текущей серии фрегат класса Mogami. Корабль получил имя JS Yoshii (FFM-12).

Корабль JS Yoshii (FFM-12) © Официальная страница регионального штаба морских сил самообороны Сасебо в X



Плановый срок включения Yoshii в состав морских Сил самообороны Японии — к марту 2027 года. До этого фрегат еще ждут дооснастка и весь комплекс испытаний.

Корабли класса Mogami строятся с целью заменить устаревшие японские фрегаты класса Abukuma, которые начали поступать на вооружение морских Сил самообороны страны с конца 1980-х — начала 1990-х годов. Программа осуществляется практически рекордными темпами: головной фрегат серии, JS Mogami (FFM-1), был сдан всего около двух с половиной лет назад — в апреле 2022 года. С тех пор в состав японского флота вошли уже восемь кораблей этого класса.

Фрегат типа "Могами" обладает стандартным водоизмещением около 4 тыс. т, длиной 132 м и шириной 16 м. Силовая установка кораблей этого класса состоит из двух дизельных двигателей 12V28/33D STC фирмы MAN и газовой турбины MT30 компании Rolls-Royce. Она позволяет фрегату развивать максимальную скорость до 30 узлов (55,56 км/ч). Экипаж фрегата Mogami насчитывает около 90 человек. Вооружение таких кораблей включает 127-миллиметровое основное артиллерийское орудие, установку вертикального пуска зенитных ракет средней дальности Type 03 и две установки для пуска противокорабельных ракет Type 17. Кроме того, фрегаты вооружены зенитными комплексами малой дальности SeaRAM с ракетами RIM-116C RAM.

Противолодочное вооружение фрегатов класса Mogami включает шесть 324-миллиметровых торпедных аппаратов и погружной гидролокатор. Также на борту есть все необходимое для размещения противолодочного вертолета.

Татьяна Самойлова, Константин Алыш