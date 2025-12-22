Модернизация самолетов дальней авиации повысила точность применения вооружения

На вооружении дальней авиации состоят, в частности, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, авиационный ракетный комплекс МиГ-31И и дальние бомбардировщики Ту-22М3

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Дальняя авиация продолжила получать модернизированные боевые самолеты. На них заменили оборудование, что позволило повысить характеристики применения вооружения, сообщили в Минобороны России.

Сегодня исполняется 111 лет дальней авиации. Дальняя авиация является компонентом стратегических ядерных сил, составной частью Воздушно-космических сил и служит для решения задач на всех стратегических направлениях.

"В 2025 году командование дальней авиации продолжило получать модернизированные боевые самолеты. На воздушных судах, прошедших модернизацию, выполнена замена имеющегося оборудования на современные цифровые аналоги, что позволило повысить точностные характеристики применения авиационного вооружения, надежность авиационной техники, а также расширить возможности системы эксплуатационного контроля самолета", - сказали в ведомстве.

На вооружении дальней авиации состоят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, авиационный ракетный комплекс МиГ-31И, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, учебные и транспортные самолеты различных модификаций.

В 2025 году личный состав дальней авиации принимал участие в специальной военной операции, тренировках по управлению Вооруженными силами под руководством верховного главнокомандующего ВС РФ и других мероприятиях боевой подготовки, уточнили в ведомстве.

"Все практические мероприятия за текущий год выполнены в полном объеме, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и воздушной выучке привлекаемых экипажей. Помимо этого в текущем году были выполнены задачи воздушного патрулирования над акваториями Северного Ледовитого и Тихого океанов, Балтийского, Баренцево, Берингово, Восточно-Китайского, Желтого, Норвежского, Северного, Черного, Чукотского и Японского морей. В том числе выполнено совместное патрулирование с экипажами стратегических бомбардировщиков Хун-6К ВВС Народно-освободительной армии Китая", - заключили в ведомстве.

"Илья Муромец"

Дальняя авиация берет свое начало от эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец". Это первое в мире соединение тяжелых бомбардировщиков создано на основании решения военного совета Российской армии, которое было высочайше утверждено 23 декабря 1914 года.

За годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника. В воздушных боях ими уничтожено 12 вражеских истребителей. 39 воспитанников эскадры стали Георгиевскими кавалерами.

С началом Великой Отечественной войны экипажи дальнебомбардировочных частей уже в полдень 22 июня 1941 вступили в боевые действия по уничтожению скопления немецко-фашистских войск в районах Сувалки и Прасныш. 23 июня совместно с морскими летчиками они бомбили объекты глубокого тыла фашистов и их союзников в Данциге, Кенигсберге, Варшаве, Кракове, Бухаресте.

За годы войны экипажи дальних бомбардировщиков совершили около 220 тыс. боевых вылетов, сбросили на войска и объекты противника 2 млн 276 тыс. бомб различного калибра, 312 авиаторов-дальников стали Героями Советского Союза, а 6 удостоены этого звания дважды.