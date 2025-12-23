Во Владивосток после дальнего похода вернулся корвет "Гремящий"

Судно в составе отряда кораблей флота приняло участие в российско-мьянманских военно-морских учениях "Марумекс-2025"

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря. /ТАСС/. Корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота вернулся в главную базу флота во Владивосток после дальнего похода и международных учений, передает корреспондент ТАСС.

На Тихоокеанском флоте напомнили, что в рамках дальнего похода корвет "Гремящий" в составе отряда кораблей флота принял участие в российско-мьянманских военно-морских учениях "Марумекс-2025", а также совершил заходы во Вьетнам, Таиланд, Индонезию, Бангладеш и Шри-Ланку и Бруней.

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" построен на заводе "Северная верфь". Андреевский флаг был поднят в декабре 2020 года. Корабль прибыл в главную базу Тихоокеанского флота 30 ноября 2021 года вместе с подлодками "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов".