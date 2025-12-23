В Кремле сообщили, что помощь ОНФ позволила уничтожить технику НАТО на $3 млрд

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков добавил, что это в том числе вклад в победу людей, объединившихся для помощи бойцам СВО

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Техника, поставленная при участии Народного фронта в зону проведения специальной военной операции, позволила уничтожить натовское вооружение общей стоимостью более $3 млрд. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на заседании центрального штаба Народного фронта.

"Поставленные при участии Народного фронта изделия позволили уничтожить натовскую технику стоимостью больше чем на $3 млрд", - сказал Новиков, добавив, что это в том числе вклад в победу людей, объединившихся для помощи бойцам СВО.