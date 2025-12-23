ВГА: ВСУ увеличили активность в одном из сел под Волчанском в Харьковской области

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины и украинские спецслужбы усилили активность в селе Ивановка в Волчанском районе Харьковской области, разместили в нем личный состав и бронетехнику, а также начали проверку среди мирных жителей с целью найти лояльных России. Об этом сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"Управление внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области отмечает, что в селе Ивановка Волчанского района усиливается активность незаконных вооруженных формирований Украины. В селе размещен широкий контингент украинских военных с бронетехникой. Также работают сотрудники украинских спецслужб: они проводят проверки среди местных жителей, чтобы выявить тех, кто может передавать информацию российским спецслужбам или поддерживает политику России", - сказал Лисняк.

Он добавил, что под предлогом эвакуации детей в безопасное место раз в месяц жителей посещают украинские военные, которые в случае отказа родителей эвакуироваться угрожают лишить их родительских прав и забрать детей в детские дома. За 5 тыс. гривен они готовы "отсрочить данный вопрос на 1 месяц".

"Мобильный интернет в указанном районе отсутствует. Связь работает только через систему Starlink, которую используют ВСУ. Местным жителям в определенные дни разрешают к ней подключаться", - отметил Лисняк.