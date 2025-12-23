ВГА: в Харьковской области выросло число нарколабораторий под покровительством СБУ

Замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк добавил, что, по информации ВГА, противник использует доходы от наркотрафика для финансирования подрывной деятельности против безопасности РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Количество лабораторий по изготовлению наркотических средств выросло на подконтрольной Киеву части Харьковской области под покровительством Службы безопасности Украины (ВСУ). Средства от продажи идут в том числе на финансирование подрывной деятельности на территории России, сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"Стало известно об увеличении числа наркотических лабораторий в Харьковской области, действующих при покровительстве со стороны СБУ. Прекурсоры для изготовления наркотиков поступают из Полтавской и Днепропетровской областей. Готовая продукция направляется в Одессу и Чернигов для последующего направления за рубеж, в том числе в Россию", - сказал Лисняк.

Он добавил, что, по информации ВГА, противник использует доходы от наркотрафика для финансирования подрывной деятельности против безопасности РФ.