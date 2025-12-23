Путин отметил храбрость 6-й гвардейской Ленинградской армии ВВС и ПВО

Путин пожелал военнослужащим крепкого здоровья и успехов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравление командованию и личному составу 6-й Ленинградской Краснознаменной ордена Жукова армии военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) с присвоением почетного наименования "гвардейская", отметив ее умелые и решительные действия.

"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России, - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. - Умелые и решительные действия личного состава армии в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма".

Президент выразил убежденность, что военнослужащие и впредь будут хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан.

Путин пожелал военнослужащим крепкого здоровья и успехов.