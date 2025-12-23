В Ижевске показали винтовку Мосина, давшую начало отечественному снайперскому оружию

Концерн "Калашников" также представил опытную 7,62 мм самозарядную винтовку Дегтярева образца 1930 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Концерн "Калашников" представил уникальные разработки на выставке в Ижевске, в том числе винтовку Мосина, с которой началась история отечественного снайперского оружия. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Концерн "Калашников" представил широкую линейку стрелковых изделий, созданных на предприятии в разные годы, в экспозиции "И один в поле воин", которая открылась в Ижевске в музее "Ижмаш" (концерн "Калашников") и посвящена 95-летию отечественного снайперского оружия. Посетители музея увидят на выставке более 10 образцов снайперского оружия", - сказали там.

На выставке была представлена опытная 7,62 мм самозарядная винтовка Дегтярева образца 1930 года и 7,62 мм снайперская винтовка Мосина образца 1891/30 года с оптическим прицелом ПУ, с которой и началась история отечественного снайперского оружия. Кроме того, среди образцов - 7,62 мм снайперская винтовка Драгунова (СВД) и ее модификации, 7,62 мм снайперская самозарядная винтовка ВС-121 и другие.

Современное снайперское оружие "Калашникова" было представлено, в частности, высокоточными 7,62 мм снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ) и 7,62 мм снайперской винтовкой СВ-98, которые используются в зоне специальной военной операции и получают положительные отзывы от военнослужащих, уточнили в концерне.

Выставка "И один в поле воин" продлится до конца 2026 года.