Офицер Рогалев повел группу солдат в тыл ВСУ и ликвидировал трех противников

Благодаря действиям младшего лейтенанта штурмовая группа успешно выполнила боевую задачу

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Младший лейтенант ВС России Никита Рогалев вместе с группой подчиненных проник в тыл ВСУ и лично ликвидировал трех противников в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе стрелкового боя лично руководил группой при выполнении боевой задачи по уничтожению живой силы и техники ВСУ. Противник оказывал активное огневое воздействие, ведя минометный и артиллерийский обстрел. Группа под командованием Никиты скрытно обошла с тыла опорный пункт с минометным расчетом, на котором закрепились украинские националисты. Офицер грамотно организовал захват позиций противника, лично уничтожил трех военнослужащих ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря профессиональным действиям младшего лейтенанта штурмовая группа успешно выполнила боевую задачу.