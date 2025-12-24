На полигонах ЛенВО резервистов готовят к обороне критической инфраструктуры

Обучение личного состава проводится опытными инструкторами на основе опыта специальной военной операции, сообщили Минобороны

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Свыше 100 резервистов приступили к занятиям на полигонах Ленинградского военного округа (ЛенВО) в рамках подготовки к обороне критически важной инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с федеральным законом на общевойсковых полигонах Ленинградского военного округа проходят специальные сборы с гражданами, заключившими контракт с Минобороны России о пребывании в мобилизационном людском резерве, для их подготовки к охране и обороне объектов критически важной инфраструктуры, расположенных на территории ЛенВО", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что из состава резервистов сформированы мобильные огневые группы, основной задачей которых является противодействие беспилотным летательным аппаратам на объектах критически важной инфраструктуры и иных объектах жизнеобеспечения. Обучение личного состава проводится опытными инструкторами на основе опыта специальной военной операции. Они уделяют особое внимание подготовке резервистов в условиях, приближенных к боевым. В курс подготовки входят занятия по тактической, огневой, медицинской, инженерной подготовке, занятия по изучению средств связи. Тренировки проводятся как в дневное, так и в ночное время суток.

В Минобороны РФ подчеркнули, что резервистов не будут привлекать к участию в специальной военной операции. Они будут выполнять специальные задачи только на территории своего субъекта Российской Федерации. Все граждане, призванные на специальные сборы, будут поставлены на все виды довольствия и обеспечены положенным им имуществом, военной техникой и вооружением.

"После подписания президентом РФ данного закона в военные комиссариаты России поступает масса звонков от патриотически настроенных граждан, которые желают заключить контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве для защиты своего родного края", - отметили в министерстве.