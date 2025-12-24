Командир Боец: расчет РЭБ "Севера" за неделю посадил до 40 БПЛА ВСУ

За месяц этот показатель составил более 100 дронов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Командир расчета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) группировки войск "Север" с позывным Боец в видео, предоставленном Минобороны РФ, рассказал, что его расчет за неделю нейтрализовал порядка 40 дронов ВСУ, а за месяц этот показатель составил свыше 100 "птиц".

"Позади нас трофеи, которые были посажены за одну неделю работы моего подразделения. До 40 штук. За месяц у нас вышло в один период более 100 штук", - сказал он.

Боец рассказал, что недавно расчет посадил ретранслятор, который дает дрону противника возможность лететь намного дальше. Он поделился подробностями работы станций РЭБ: "Наращиваются на ежедневной основе посты радиоподавления. Разворачиваются посты на нестандартных частотах канала управления FPV. Разворачивается на одном посту несколько средств, чтобы мы могли перекрыть полноценно все диапазоны, на которых пытается пролететь противник, и даже сейчас мы имеем возможность сажать ударные БПЛА самолетного типа, которые падают и не пересекают государственную границу, даже не долетают до нее", - сказал командир расчета.

В российском оборонном ведомстве указали, что части и подразделения РЭБ группировки войск "Север" в ходе специальной военной операции несут круглосуточное боевое дежурство. В зоне действия систем подавления находятся не только объекты военной инфраструктуры, но и гражданский сектор. Специалисты радиоэлектронной борьбы с применением самой современной аппаратуры выполняют задачи по нарушению работы, дезинформации, уничтожению вражеских систем связи и управления, а также радиолокационных станций и систем наведения.