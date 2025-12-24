Дроноводы "Востока" уничтожили личный состав ВСУ возле Гуляйполя

В Минобороны отметили, что действия российских бойцов лишили противника возможности удерживать позиции на этом участке

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем Восточной группировки войск уничтожили живую силу ВСУ в районе Гуляйполя, сообщили в Минобороны России.

"Операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки войск "Восток" в ходе воздушной разведки выявили скопления живой силы противника, а также его присутствие в опорных пунктах в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области. После уточнения обстановки операторы нанесли серию ударов по выявленным целям. Живая сила противника была уничтожена ударами FPV-дронов, а также сбросами боеприпасов с БПЛА квадрокоптерного типа", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что потери в живой силе в опорных пунктах и прилегающих районах в результате действий операторов беспилотных систем лишили противника возможности удерживать позиции на этом участке.