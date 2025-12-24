Боец Кощей: ВСУ бежали из Андреевки, потеряв контроль над половиной села

В тот момент противник понял, что сопротивление бесполезно, рассказал военнослужащий ВС РФ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Украинские военнослужащие начали сдаваться в плен и бежать из Андреевки в Днепропетровской области после того, как российские войска заняли половину села, рассказал боец РФ с позывным Кощей. Видео беседы с ним предоставило Минобороны РФ.

"Брали дом за домом. Когда уже была взята где-то половина населенного пункта, тогда противник уже понял, что сопротивление бесполезно. Кто сдавался в плен, кто бежал", - сказал он.

Военнослужащий добавил, что не всем солдатам ВСУ удалось сдаться в плен, поскольку по ним наносили удары их же сослуживцы.

Об освобождении Андреевки в Минобороны РФ сообщили 23 декабря. В российских силовых структурах информировали ТАСС, что в ходе освобождения села российские бойцы зачистили свыше 510 зданий.